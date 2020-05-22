Салехард, , 01:15 — REGNUM В двух городах Ямала, Салехарде и Ноябрьске, можно пройти тест на коронавирус без направления врача. Лаборатории INVITRO предлагают пройти тестирование на выявления антител класса G (IgG), сообщает региональный оперативный штаб.

Результаты будут известны через 2−4 рабочих дня с даты забора материала. Отмечается, что перед сдачей анализа не рекомендуется в течение суток принимать алкоголь, за четыре часа до теста — пищу, за час — курить.

На сайте лаборатории указано, что определение специфических антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 — возбудителю тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) обойдётся клиенту в Салехарде в 1090 рублей.