Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп сделал признание в том, что ходе визита на завод Ford в Мичигане одевал защитные маску и очки. Об этом он рассказал 21 мая на встрече с журналистами.

При этом глава США оказался единственным из участников делегации, который общался с представителями СМИ без маски. Трамп объяснил, что пользовался защитными средствами лишь до того, как вышел к прессе.

Дональд Трамп «Я носил ее там, в задних помещениях. Но я не хотел доставлять прессе удовольствие видеть меня в ней».

Для подкрепления своих слов президент достал маску из кармана и показал ее присутствующим. Он добавил, что в месте, где находились журналисты, ношение маски было необязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Дональд Трамп рассказал, что не пользуется медицинской маской в Белом доме, объяснив это соблюдением социальной дистанции с его подчиненными.

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