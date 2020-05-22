Салехард, , 00:55 — REGNUM На Ямале учреждения среднего профессионального образования, из-за сложившейся эпидситуации по коронавирусной инфекции, будут принимать документы для поступления от абитуриентов онлайн с в течение июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

С 1 июня отправить вступительные документы можно в многопрофильный колледж города Муравленко, колледж профессиональных и информационных технологий Ноябрьска и Ямальский полярный агроэкономический техникум в Салехарде. А остальных учреждениях среднего профессионального образования приём документов начнётся во второй половине июня.

В 2020 году на Ямале планируют принять онлайн около двух тысяч студентов. Обучение будет проходить по 35 специальностям и 24 профессиям.