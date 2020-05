Мюнхен, Германия, , 23:58 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящей игры Desperados 3. Ролик был опубликован 20 мая на YouTube-канале компании THQ Nordic.

В видео длительностью более 6 минут разработчики показали, как какие действия лучше предпринимать игрокам. Они дали понять, что вместо прямого противостояния лучше использовать хитрость и оставаться в тени, демонстрируя поведение в стиле героя игр серии Hitman.

Релиз Desperados 3 запланирован на 16 июня 2020 года. Созданием игры занимается студия Mimimi Games (Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Last Tinker: City of Colors). Desperados 3 будет выполнена в жанре тактической игры в реальном времени.

