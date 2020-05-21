Душанбе, , 23:47 — REGNUM За сутки в Таджикистане SARS-CoV-2 выявлен у 210 человек, сообщает 21 марта единый национальный портал по вопросам коронавируса.

Таким образом, количество людей с подтверждённым коронавирусом в Таджикистане достигло 2350.

При этом общее число смертей с диагностированным COVID-19 возросло до 44 человек: три летальных исхода за последние сутки. Количество вылечившихся, по официальным данным, увеличилось на 538 человек — всего 1008 человек.

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