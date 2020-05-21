Сеул, , 23:34 — REGNUM Профессиональный игрок в Starcraft показал, как он играет при помощи клавиатуры размером с письменный стол. Ролик был выложен 21 мая на Twitter-странице пользователя Joey.

Южнокорейский геймер, известный под ником Larva, использует для игры гигантскую клавиатуру, клавиши которой имеют такой размер, что для того, чтобы дотянуться до некоторых из них геймеру приходится полностью вытягивать руки.

https://twitter.com/nice__username/status/1263465850192957440

Напомним, Larva является победителем турнира Zotac, который состоялся в 2017 году. Он запомнился любителям киберспорта тем, что во время матча при игре с клавиатурой использовал не только руки, но и ноги.

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