Нью-Йорк, США, , 22:22 — REGNUM Сокращение смертности от последствий заболевания COVID-19 зафиксировано в американском штате Нью-Йорк. Об этом 21 мая сообщил в ходе пресс-конференции в Олбани губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию конференции вёл телеканал NY1.

По данным губернатора штата, за сутки количество случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом сократилось со 112 до 105, число новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 246. По словам Куомо, это очень хорошая новость, она означает, что штат преодолел крайне болезненный период.

Губернатор рекомендовал гражданам серьёзно относиться к отслеживанию контактов лиц с выявленным заражением коронавирусом и при подозрении на заражение инфекцией обязательно сдать тест.

Также Куомо отметил, что на настоящее время рано говорить о конкретных сроках начала нового учебного года в школах. Губернатор пояснил, что пока неясно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в штате Нью-Йорк погибли 112 пациентов с выявленным заражением коронавирусом, из них 80 человек скончались в больницах, 32 — в домах престарелых.

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