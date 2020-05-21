Душанбе, , 22:15 — REGNUM Для вывоза граждан РФ из Таджикистана в Россию на конец мая запланировано несколько специальных авиарейсов.

По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 25 мая 2020 года должен состояться авиарейс по маршруту Душанбе — Москва, на 26 мая запланированы ещё два рейса: Душанбе — Красноярск и Душанбе — Екатеринбург.

В посольстве РФ в Таджикистане напомнили о том, что эти рейсы предназначены только для россиян, прошедших регистрацию на портале госуслуг и имеющих на руках все необходимые документы, список которых опубликован на сайте.

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