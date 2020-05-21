Додома, , 22:03 — REGNUM Оппозиция Танзании обвиняет президента Джона Магуфули в сокрытии числа случаев COVID-19 и слишком раннем снятии карантина, 21 мая сообщает Agence France-Presse.

По словам оппозиционного лидера Цитто Кабве, официальная статистика Танзании — 509 случаев и 21 смерть от COVID-19 — не соответствует состоянию дел на данный момент.

В Танзании уже сняли запрет на собрания, возобновили авиасообщение, с 1 июня в стране откроются университеты и возобновятся спортивные состязания.

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