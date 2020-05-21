Москва, , 21:57 — REGNUM Курс реабилитационных мероприятий понадобится проходить людям, переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом 21 мая сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Минздрава пояснил, что заболевание поражает лёгочную ткань и сокращает жизненную ёмкость лёгких. В случае тяжёлых поражений лёгочной ткани пациентам требуются реабилитационные курсы.

По словам Мурашко, для больных с обширным поражением лёгочных тканей создан целый комплекс мероприятий, позволяющих полностью восстановить работоспособность лёгких.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендациях, которые дала главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова людям, переболевшим лёгкой формой COVID-19.

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