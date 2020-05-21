Москва, , 21:09 — REGNUM Московским педагогам начали приходить разъяснения касаемо отпускного периода летом в условиях проведения ЕГЭ в июне и июле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в одной из московских школ.

Так, учителя, задействованные для проведения ЕГЭ на пунктах проведения экзаменов, смогут пойти в отпуск уже 1 июня. А вот назад на работу им придётся вернуться уже 29 июня — в день проведения первого экзамена. С 29 июня по 25 июля педагоги будут заняты на ППЭ, после чего начнётся вторая часть их отпуска — с 1 по 23 августа.

Таким образом, у учителей, занятых на ЕГЭ, отпуск будет разбит на две части.

При этом отмечается, что учителей, задействованных на ОГЭ, могут также использовать на ЕГЭ ввиду отсутствия ОГЭ в 2020 году.

Напомним, для учителей общеобразовательных школ предусмотрен отпуск в 56 календарных дней, обычно он проходит в июле — августе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведение первого экзамена ЕГЭ намечено на 29 июня. Это связано с пандемией коронавируса и введёнными по этой причине ограничениями.