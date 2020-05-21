Москва, , 20:59 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 21 мая выявлена у 1474 российских военнослужащих, что на 74 человека меньше, чем днём ранее. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1474 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день лечение в госпиталях Минобороны проходят 545 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 16 человек. В изоляторах по месту службы содержатся 398 военнослужащих, ещё 515 — изолированы на дому.

По данным Минобороны, один военнослужащий с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии, ещё семь — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Выздоровело, по последним данным, 1125 человек, что на шесть человек больше, чем сообщалось днём ранее.

Сведений об общем количестве выявленных инфицированных в Вооружённых силах за весь период с начала эпидемии, а также данных о суточной динамике распространения коронавируса в бюллетене Минобороны не приводится.