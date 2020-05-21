Аддис-Абеба, , 20:48 — REGNUM Число выявляемых случаев COVID-19 в странах Африки растет на несколько тысяч ежедневно и уже подбирается к отметке 100 000, 21 мая сообщает Africa CDC.

По информации Африканского союза, в странах континента выявлено уже 96 829 случаев COVID-19 и 3031 смерть от заболевания. Выздоровевшими считаются 38 334 человек.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции, 19 137, выявлено в ЮАР. Больше всего смертей от COVID-19 — в Египте (680).

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