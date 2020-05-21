Анкара, , 20:47 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлен 961 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Турции за период с начала эпидемии достигло153 548 человек.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё 27 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4249.

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