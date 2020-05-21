Сан-Франциско, США, , 20:37 — REGNUM Компания Razer представила новый ноутбук для геймеров Razer Blade Pro 17. Публикация была размещена 21 мая на Twitter-странице компании.

Новый портативный компьютер известного производителя оборудован дисплем, который способен выдавать частоту кадров 300 гц при разрешении 1080p. Стоит отметить, что Razer представил три модели. Третий вариант ноутбука оборудован 4k-дисплеем, способным выдавать частоту 120 Гц.

Система построена на базе процессора Intel 10th Gen Comet Lake (i7 10875H), в зависимости от модели ноутбук будет оборудован видеокартами RTX 2070 и Max-QRTX 2080 Super Max-Q. В США цена на устройство начинается от $2,6 тыс.

В апреле 2020 года Razer представил клавиатуру и мышь, разработанную для консоли Xbox One. Комплект получил название Razer Turret.

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