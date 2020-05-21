Эдинбург, Великобритания, , 20:27 — REGNUM Общеобразовательные школы в Шотландии возобновят работу в августе, 21 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению шотландского правительства, на первом этапе «не будет полноценного открытия» школ. Примерно половина занятий будет проходить дистанционно, а половина — в школах.

При этом школы в Англии, которая пострадала от COVID-19 сильнее северного соседа по Соединенному Королевству, будут открываться уже с 1 июня.

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