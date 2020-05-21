Душанбе, , 20:20 — REGNUM Из Таджикистана 48 российских учителей будут вывезены в РФ 25 мая специальным рейсом российской авиакомпании. Эти действия связаны с досрочным завершением учебного года в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словамглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, педагоги обязательно продолжат свою работу в Таджикистане «после того как все ограничения будут сняты, когда мы, благодаря нашей дисциплине, взаимодействию, победим эту непростую ситуацию».

Кроме того, правительство Таджикистана ведёт сейчас переговоры с российской стороной о том, чтобы доставить таджикистанских мигрантов на родину самолётом, предназначенным для вывоза учителей,сообщает источник «Азии-Плюс» в правительстве страны.