Махачкала, , 20:15 — REGNUM Два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 100 койко-мест каждый будут переброшены в Дагестан для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает 21 мая пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, на территорию республики из Северной Осетии будет направлен мобильный отряд войск РХБЗ со спецтехникой для дезинфекции и санитарной обработки.

Личный состав одного мобильного госпиталя на 100 койко-мест уже отправился в Дагестан из одного из соединений Южного военного округа. В составе его колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 медиков, и 22 единицы специальной военной техники.

Второй госпиталь готовится к отправке из Московской области в дагестанский Ботлих. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт будут построены три многофункциональных медицинских центра. Под них определены места, идет согласование проектной документации и сметной стоимости объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве перестанут действовать спецпропуска других регионов