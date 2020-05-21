Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM В Ленинградской области 3884 медикам государственных медицинских учреждений, противостоящих коронавирусной инфекции, выплатили в общей сложности 245 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19. Это деньги за работу в зоне высокого риска в апреле текущего года.

Таким образом, средний размер выплаты составил порядка 63 тыс. рублей.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти, максимальная сумма по всем видам выплат у одного из областных врачей стационара, лечащего COVID-19, составила 245 тысяч рублей сверх обычной зарплаты медика.

«Платится за риск, за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе главы региона вечером 21 мая, Александр Дрозденко сегодня подписал постановление стимулирующих выплатах сотрудникам стационаров организаций соцобслуживания, которые работают с заболевшими COVID-19 и лицами из групп риска.

Соцработники получат выплаты при условии длительности смены не менее 14 календарных дней: врачам доплатят 40−60 тысяч рублей, среднему медперсоналу и социальным работникам — 25−35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 15−20 тысяч рублей, техническому персоналу — 10−15 тысяч рублей.

По данным на 21 мая, в Ленобласти за всё время выявлено 2269 случаев инфекции, в том числе 61 за последние сутки. Выздоровели 845 человек, скончались восемь человек.

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