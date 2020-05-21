Нью-Дели, , 20:01 — REGNUM С 25 мая в Индии возобновляются внутренние авиаперелеты. При этом для пассажиров введены строгие правила, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter министр гражданской авиации Индии Хардип Пури.

Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт за два часа до вылета. Необходимо иметь при себе медицинские маски и перчатки.

В терминал аэропорта допускаются только те пассажиры, чей рейс состоится в ближайшие четыре часа. При этом перед входом в терминал аэропорта пассажир проходит термический досмотр.

Кроме того, у каждого пассажира должен быть смартфон, на котором должно быть установлено приложение Aаrogya Setu, и в этом приложении у пассажира должен быть «зеленый» статус, который свидетельствует о том, что у пассажира нет подозрения на COVID-19. Если «зеленого» статуса нет, то в аэропорт не пустят.

Тележки для багажа будут доступны только по запросу. Перед въездом в терминал весь багаж будет проходить дезинфекцию.

На входе в терминал будут специальные коврики для дезинфекции обуви.

В точках общения с пассажирами персонал будет либо носить лицевые щитки за стойкой, либо находиться за стеклянной стеной. Будут идти постоянные объявления о социальном дистанцировании и прочих нормах. Посадка и высадка будут осуществляться партиями для поддержания социальной дистанции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии на сегодняшний день выявлено 112 тысяч случаев COVID-19. Скончались 3435 человек.