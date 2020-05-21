Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM В онлайн-шутере Valorant, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, в день релиза появятся новый режим, новая карта и новый персонаж. Об этом 21 мая сообщил портал Screen Rant.

Студия Riot Games заявила, что стадия бета-тестирования игры завершится 28 июня 2020 года, полноценный релиз Valorant состоится 2 июня 2020-го. В скором времени компания запустит новые серверы в Атланте, Варшаве и Лондоне. Подробности о новых режиме, персонаже и карте появятся в день релиза.

Напомним, ранее разработчики Valorant дали понять, что прогресс, достигнутый геймерами, участвовавшими в тестировании, не сохранится и все игроки начнут с чистого листа. ИА REGNUM 12 мая 2020 года сообщило, что Riot Games заблокировала около 9 тыс. аккаунтов тестеров, которые прибегали к мошенничеству в игре.

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