Москва, , 19:57 — REGNUM С 27 мая для передвижения по Москве необходим будет только специальный пропуск, оформленный конкретно для Москвы. Об этом 21 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее для перемещения по столице могли использоваться специальные пропуска, оформленные в других регионах. Например, Москва и Подмосковье взаимно учитывали свои пропуска, поэтому с пропуском для передвижения по Московской области можно было передвигаться по столице. Однако с 27 мая подобная возможность будет аннулирована.

«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — написал Собянин.