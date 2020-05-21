Москва, , 19:55 — REGNUM Передвижение по Москве на транспорте с 27 мая будет возможно только по цифровым пропускам, оформленным в столице. Об этом сообщил в своём блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, данное решение принято «в целях упрощения и создания одноканальной системы». «Для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска», — подчеркнул он.

Мэр отметил, что жители других регионов могут оформить такие пропуска уже с сегодняшнего дня.

Напомним, в настоящее время передвижение по Москве возможно по электронному пропуску, оформленному через сервисы Подмосковья, между этими регионами действует «роуминг» пропусков.