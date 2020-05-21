Москва, , 19:50 — REGNUM С 25 мая 2020 в Москве возобновят работу многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

МФЦ Domowenock.cuzya

В своём личном блоге мэр столицы также отметил, что МФЦ будут работать не в полном объёме. В частности, принимать посетителей будут только 88 центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. При этом в МФЦ москвичи смогут получить только 150 различных услуг — исключительно те, которые нельзя оформить в электронном виде.

Для посещения центра нужно будет предварительно зарегистрироваться на официальном портале мэра Москвы.

«Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом», — написал Собянин.

По примеру других стран, в учреждениях будет создана специальная разметка на полу. При помощи неё посетители будут соблюдать социальное дистанцирование.