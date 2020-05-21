Москва, , 19:34 — REGNUM Многофункциональные центры, работа которых возобновляется в Москве, будут выдавать гражданам только те документы, которые нельзя оформить онлайн. Об этом 19 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«МФЦ будут работать, но при этом они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде», — сказал он в эфире телеканале «Россия 24».

Собянин отметил, что на сегодняшний день в Москве около 90 услуг можно получить в электронном виде и около 150 услуг — в комбинированном варианте, который предполагает посещение МФЦ.

Мэр добавил, что выдача документов будет осуществляться по предварительной записи, и призвал граждан «стараться приходить ровно в то время, которое назначено».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин сообщил, что работа многофункциональных центров в Москве, приостановленная из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлена с понедельника, 25 мая.

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