Куала-Лумпур, , 19:32 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Малайзии достигло 7059, сообщил 21 мая малайзийский минздрав.

По словам главы минздрава Нур Хишама Абдуллы, за сутки в стране выявили ещё 50 случаев инфицирования.

Часть новых случаев зафиксирована в центре временного содержания мигрантов на окраине малайзийской столицы.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Малайзии достигло 114, число излечившихся — 5796, или 82,1% от всех заражённых (по официальным данным).

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии введут плату за карантин в отелях