Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Новый «движок» Unreal Engine 5 показал на ноутбуке большую производительность, чем в случае ранее опубликованной демонстрации на PlayStation 5. Об этом 21 мая сообщил журнал PC Gamer.

Инженер китайкого подразделения компании Epic запустил «движок» на ноутбуке, оборудованном видеокартой Nvidia RTX 2080 и SSD-накопителем Samsung SSD 970 EVO Plus.

Отмечается, что при разрешении 1440p компьютер выдал 40 кадров в секунду, при том, что в случае ранее выложенной в сеть демонстрации «движка», запущенной на новой консоли Sony, речь шла о 30 кадрах в секунду.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия inXile entertainemnt будет разрабатывать свою новую игру на основе Unreal Engine 5. Сейчас компания работает над третьей частью Wasteland.

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