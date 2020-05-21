Тамбов, , 19:14 — REGNUM Тамбовские некоммерческие организации после введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции переориентировались на работу в интернете, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Они реализуют проекты и ведут просветительскую работу онлайн.

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Так, Центр социокультурной аналитики продолжил реализацию проекта «Защита прав и законных интересов добросовестных заемщиков в Тамбовской области. 3 этап», представив ряд просветительских вебинаров по повышению финансовой грамотности населения.

Региональное отделение Ассоциации юристов России организовало проведение вебинаров, посвященных нюансам трудового законодательства. Юрисконсульты объединения посвятили свои выступления праву на отдых, защите персональных данных и трудовых прав. Кроме того, по инициативе организации онлайн стали проводиться и психологические тренинги. Их основная тема — как преодолеть переживания из-за чувства долга.

Участники регионального отделения общественной организации инвалидов «Новые возможности» начали проводить занятия в театральной студии дистанционно. Уже этим летом они планируют представить новую постановку «Роза ветров».

Центр поддержки музейного дела «Провинциальные усадьбы» в рамках проекта «Культура русской провинции как средство укрепления российско-вьетнамской дружбы» организовал серию онлайн-семинаров и конкурсов по культуре русской провинции для учеников и учителей ведущих языковых школ Вьетнама. Организаторы этих творческих соревнований ждут победителей уже в скором времени на тамбовской земле.

В Центре изобразительного искусства «Арт-Лаборатория» запустили в сети творческие флешмобы по изобразительному искусству, а также создали рубрику в социальных сетях «Арт-Лаборатория об искусстве».

Ресурсный центр поддержки НКО и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» организовал для некоммерческих организаций прямую линию по вопросам преодоления последствий коронавируса, в рамках которой разъясняются меры поддержки «третьего сектора», организация работы в удаленном формате, оказывается юридическая помощь членам НКО также в дистанционном формате.

«НКО успешно адаптировались в новых условиях, и, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в регионе активно продвигаются социально ориентированные проекты, в которых общественность нуждается. Онлайн-семинары и вебинары только в апреле этого года посетили более тысячи человек», — рассказал руководитель ресурсного центра Антон Бибаров-Государев.

Большую часть мероприятий тамбовские НКО проводят при поддержке Фонда президентских грантов. Многие из проектов изначально были запланированы для проведения в очном режиме, но из-за сложной эпидемиологической ситуации переведены в онлайн-формат.