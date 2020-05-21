Рим, , 19:04 — REGNUM По данным на вечер четверг, 21 мая, в Италии умерли 32 486 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 156, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днём ранее количество умерших выросло на 161.

Выздоровели 134 560 человек, за день этот показатель увеличился на 2278 (днем ранее — на 2881).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 642 (днем ранее — на 665). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 228 006. В настоящее время заражены 60 960 человек — на 1792 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.