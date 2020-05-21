Москва, , 18:46 — REGNUM Музеи в российских регионах смогут возобновить свою работу с 1 июня, если это будет одобрено администрацией на местах. Об этом 21 мая сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

Музей янтаря. Калининград © ИА Красная Весна

По словам Любимовой, музеи в регионах России уже готовы постепенно возобновить свою деятельность с 1 июня. Решающее слово в этой ситуации в каждом отдельно взятом регионе будет за губернатором.

Также Любимова уточнила, что театры в России начнут возвращаться к привычному для них режиму работы, предположительно, в августе, после смягчения режима самоизоляции в стране. По словам министра, для каждого театра прорабатывается карта выхода из режима ограничений.

В частности, Большой театр уйдёт в отпуск в июне и июле, а затем начнёт постепенный выход из режима ограничений, с постоянным мониторингом ситуации по коронавирусу в регионе. Театр Вахтангова планирует в июне начать репетиции, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

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