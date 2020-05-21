Бейрут, 21 мая 2020, 18:36 — REGNUM В Ливане число случаев заражения коронавирусом достигло 1024 после выявления ещё 63 новых инфицированных, сообщает 21 мая минздрав Ливана.
«Министерство здравоохранения зарегистрировало 63 новых случая заражения коронавирусом. Общее число увеличилось до 1024 заражений», — указано в докладе ведомства.
Ранее правительство Ливана заявило о готовности повторно ввести тотальный комендантский час в случае продолжения массовых нарушений эпидемиологических мер.
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