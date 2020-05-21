Ижевск, , 18:19 — REGNUM В настоящее время в Удмуртии 311 человек, которые работают с гражданами с подтвержденным заражением коронавирусом, проживают в гостиницах. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальной сети.

Это сотрудники медицинских учреждений, волонтеры. В гостиницах предоставлено трехразовое питание, трансфер на работу и с работы.

Он призвал всех медиков, в случае необходимости обращаться для предоставления места в таких учреждениях.

«Вы будете жить в комфортном гостиничном номере с питанием, вас будут отвозить на работу, а ваши близкие будут в безопасности», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава регионального минздрава Георгий Щербак говорил, что среди медицинских работников выявлено 65 носителей коронавируса с момента начала наблюдений. Практически у всех медиков заболевание протекало в лёгкой или бессимптомной форме. Большинство врачей уже выздоровели.