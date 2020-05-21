Ульяновск, , 18:17 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области прокуратура требует досрочного прекращения полномочий депутата одного из поселений за антикоррупционное нарушение, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, один из народных избранников совета депутатов Мокробугурнинского сельского поселения «пытался скрыть информацию об участии в качестве учредителя в уставных капиталах ряда коммерческих структур». Было направлено представление о принятии мер к устранению нарушений, однако совет депутатов «ограничился предупреждением», отмечается в релизе.

«Подобная мера ответственности не адекватна тяжести содеянного», — считают в надзорном ведомстве.

В связи с этим было направлено в суд исковое заявление о признании протокольного решения совета депутатов незаконным и обязании прекратить полномочия данного парламентария досрочно. В ведомстве отмечают, что иск удовлетворён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов гордумы, ранее судимых за мошенничество. В 2019 году в регионе после прокурорских проверок сведений о доходах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов.

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