Астрахань, , 18:15 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин инициировал проверку по факту заражения коронавирусом в Астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где у пожилой женщины было выявлено заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Выяснилось, что первый раз скорую помощь к 71-летней пенсионерке вызывали 12 мая, но врачи не обнаружили ничего «подозрительного». 17 мая женщине ей стало хуже, на следующий день её госпитализировали в больницу РЖД, затем — в Александро-Мариинскую, где её протестировали на коронавирус.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поручил вице-губернатору, председателю регионального правительства Александру Шарыкину провести проверку действий должностных лиц, допустивших заражение в доме-интернате. Отдельно будет дана оценка работы бригады скорой помощи, которая не распознала тревожных симптомов. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании областного штаба по коронавирусу в субботу, 23 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В астраханском интернате для престарелых выявлено заражение коронавирусом