Воронеж, , 18:15 — REGNUM 14 случаев заражения коронавирусом выявлено у сотрудников кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж» в деревне Богданово Рамонского района Воронежской области. Зараженных и контактировавших с ними людей отстранили от работы.

По информации РИА «Воронеж», носителей коронавируса выявили на двух линиях, эти смены отправили в изоляцию. Сама фабрика продолжает работу с усиленными мерами эпидемиологической безопасности: рабочие работают в масках, на территории фабрики установлены антисептики, все контактные поверхности обеззараживают. В столовой разрешают сидеть не более двух человек за столом.

В Воронежской области на 21 мая подтверждено 1 тыс. 307 случаев заражения коронавирусом. 837 человек выздоровели. 16 пациентов с положительными анализами на коронавирус скончались.