Москва, , 17:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России аппараты искусственной вентиляции лёгких на общую сумму $5,6 млн. Об этом сообщается 21 мая в микроблоге американского посольства в Twitter.

«США выделяют $5,6 млн на гуманитарную помощь населению России, в том числе 200 аппаратов ИВЛ производства США, которые спасут бесчисленное количество жизней», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что 50 аппаратов ИВЛ прибыли в Россию сегодня, ещё 150 будут доставлены на следующей неделе.

Посол США в России Джон Салливан, видеообращение которого опубликовано пресс-службой диппредставительства, напомнил, что «в прошлом США и Россия не раз оказывали друг другу помощь во времена кризисов».

«Без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем. Особенно во время кризиса мы должны работать сообща так же, как мы делали это во время Второй мировой войны, когда народы наших двух стран и других союзников храбро сражались, понесли огромные потери и испытали жестокие лишения», — сказал американский дипломат.

Напомним, ранее сегодня военно-транспортным самолётом ВВС США в Россию была доставлена первая партия аппаратов ИВЛ, которые Вашингтон предложил безвозмездно передать Москве в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавирусом.

В апреле из России самолётом Ан-124 в США были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. По данным МИД России, половина груза была оплачена американской стороной, а половина — Российским фондом прямых инвестиций.

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