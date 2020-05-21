Рамалла , , 17:56 — REGNUM Медики в секторе Газа выявили за истекшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 мая на брифинге замминистра здравоохранения палестинского анклава Юсеф Абу ар-Риш.

По его словам, заражения выявлены среди прибывших из Египта, поэтому власти закрывают все КПП до конца июня, а зараженные помещены в изоляцию под контролем МВД.

«Есть опасения, что до изоляции они имели контакты внутри сектора», — заявил Абу ар-Риш.

«Двадцать девять случаев заражения коронавирусом в секторе Газа выявлены среди граждан, возвратившихся из Египта. Общее число заражённых в секторе Газа увеличилось до 49 человек», — уточнил Юсеф Абу ар-Риш.

Как сообщало ИА REGNUM, в палестинском анклаве обсуждается возможность введения комендантского часа из-за пандемии коронавируса.

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