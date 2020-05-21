Токио, , 17:56 — REGNUM Sony выпустила демоверсию игры Marvel's Iron Man VR. Об этом сообщается 21 мая в онлайн-магазине PS Store.

В Marvel's Iron Man VR Demo будут доступны несколько сюжетных уровней и отдельных испытаний. Разработчики также сообщают, что все обладатели демоверсии получат доступ к уникальному костюму Железного человека под названием Molten Lava.

Напомним, полноценный релиз игры ожидается 3 июля 2020 года. Проект будет эксклюзивом консоли PS4.

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