Лондон, , 17:51 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер гоночной аркады F1 2020. Его опубликовали 21 мая на YouTube-канале компании Codemasters.

В ролике гоночный автомобиль проходит трассу Гран-при Монако. Разработчики отмечают, что в предстоящей F1 2020 игроки смогут настроить управление под свой стиль вождения.

Напомним, релиз F1 2020 ожидается 10 июля 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia.

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