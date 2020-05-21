Баку, , 17:35 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3749 после того как за сутки SARS-CoV-2 был выявлен у 118 человек, сообщает 21 мая оперативный штаб при кабинете министров страны.

Кроме того, указано, что число умерших от COVID-19 выросло до 44.

«В Азербайджане выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусом, 87 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразились 3749 человек, 2340 вылечились, 44 человека скончались, 1365 продолжают лечение», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране было проведено 252 496 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 4,8 млн случаев заражения SARS-CoV-2, погибли свыше 320 тыс.

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