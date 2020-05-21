Магас, , 17:35 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов помог расплатиться с долгами целому ряду семей. Он оплатил их задолженности, накопленные в магазинах города Сунжи, пишет «Интерфакс-Юг».

Махмуд-Али Калиматов Ingushetia.ru

Акт благотворительности был совершен накануне, 20 мая. Глава республики, возвращаясь с работы, остановился перед рядом магазинов в городе, где он родился и вырос. Попросив у продавцов списки должников из числа малоимущих семей, он погасил их задолженности, которые у них образовались из-за проблем, вызванных, в том числе, ситуацией с коронавирусом.

По данным информационного агентства, только в одной из торговых точек Калиматов заплатил 60 тыс. рублей за тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе Махмуда-Али Калиматова в Ингушетии был создан Национальный фонд развития. На средства фонда были, в частности, проведены несколько благотворительных акций. Так, продуктовые наборы получили 5,5 тыс. семей, жертвенное мясо крупного рогатого скота в преддверии Ураза-байрама предоставили 4,6 тыс. семей.