Москва, , 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Предварительный график проведения ЕГЭ выглядит следующим образом: 29 июня — география, литература, информатика; 2 и 3 июля — русский язык; 6 июля — профильная математика; 9 июля — история, физика; 13 июля — обществознание, химия; 16 июля — биология, иностранный язык (письменно); 18 и 20 июля — иностранный язык (устный).

Напомним, ранее стало известно, что сдавать ЕГЭ могут только те, кто планируют поступление в вуз. Аттестаты выдадут на основе оценок выпускника.

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