Москва, , 17:06 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» подала иск к холдингу РБК на рекордную для медиарынка сумму — 43 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, редакция которого уже получила копию искового заявления.

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.

Речь идёт о материале, в котором рассказывается, что государственная «Росзарубежнефть» получила крупнейший бывший венесуэльский актив «Роснефти» — Национальный нефтяной консорциум — через ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти».

В РБК подчеркивают, что вся информация соответствует действительности и данные подтверждаются в ЕГРЮЛ и официальных источниках.

Однако в «Роснефти» считают, что заголовок материала — «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП» — ставит под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы». Кроме того, в иске «Роснефти» указано, что данная публикация создала для истца дополнительные санкционные риски. «Роснефть» специально избавилась от всех своих активов в Венесуэле, чтобы эти риски нейтрализовать.

Примечательно, что сумму иска в «Роснефти» объяснили худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом нефти и газа.