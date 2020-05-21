Москва, , 17:06 — REGNUM Начались работы по реконструкции столичного газопровода-дюкера «Кутузовский», проходящего по дну Москвы-реки. Об этом 21 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Работы по перекладке дюкера «Кутузовский», проходящего по дну Москвы-реки, будут выполняться закрытым способом с применением технологии микротоннелирования», — рассказал вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, из-за особенностей рельефа местности нужно построить два тоннеля длиной 217 метров и 44 метра соответственно.

Сейчас газопровод проходит по дну реки, после работ он будет помещён под дно в специальный футляр. Ожидается, что коммуникации прослужат городу ещё 40 лет.