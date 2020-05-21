Москва, , 17:06 — REGNUM С начала мая в Москве выпало 94% месячной нормы осадков. Об этом 21 мая сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что сейчас в Москве средняя температура воздуха на 0,4 градуса ниже климатической нормы, хотя еще 12 мая воздух прогревался до 25 градусов тепла, «а вот по осадкам природа пока опережает график». В Москве с начала месяца выпало 47 миллиметров осадков при норме в 50 миллиметров.

Температура воздуха вернется к климатической норме только к концу следующей недели, а вот осадков станет больше. До конца текущей недели может выпасть еще 15−20 миллиметров.

«Май, продолжая апрельские тенденции, будет холодным, и вдобавок сырым», — сказали в «Фобосе».

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