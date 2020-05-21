Сочи, Краснодарский край, , 16:52 — REGNUM Обильные осадки от 30 до 60 миллиметров прогнозируются в Сочи в последнюю декаду мая, все службы города-курорта будут переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи по итогам совещания 21 мая.

Как сообщил начальник городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирёв, на данный момент паводковая обстановка на территории муниципалитета стабильная, однако в последнюю декаду мая Росгидрометцентр обещает на территории Сочи понижение температуры и обильные осадки.

Вадим Снегирев отметил, что аварийно-спасательные отряды находятся в режиме постоянной готовности, налажено взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю, с ЮРПСО МЧС России, и Кубань-СПАС. Проведена проверка работоспособности более 100 сиренно-речевых установок и 50 автоматических гидрологических комплексов.