Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM В Ростовской области школьники, относящиеся к льготной категории, будут обеспечены продуктовыми наборами в мае, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 21 мая.

Планируется, что продуктовые наборы получат около 110 тыс. учеников общеобразовательных учреждений, в том числе специнтернатов, имеющим право на бесплатное питание. Средства на эти цели будут выделены из областного (более 2,1 млн рублей) и муниципальных бюджетов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в апреле продуктовые наборы получили 107 тыс. донских школьников. Состав сухих пайков определён совместно со специалистами Роспотребнадзора.