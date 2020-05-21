Симферополь, 21 мая 2020, 16:13 — REGNUM В прокуратуре Центрального района Симферополя выявили нарушения при начислении стимулирующих надбавок сотрудникам «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Об этом 21 мая сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов заявил, что медработники, которые контактируют с короновирусными больными, получили все положенные выплаты в полном объёме.
Об этом: Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты