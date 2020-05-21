Тбилиси, , 16:24 — REGNUM Агентство обслуживания МВД с 25 мая возобновляет оказание двух видов услуг. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

По информации ведомства, граждане, которые подали заявки на теоретический экзамен на получение водительских прав, должны обратить в сервис-центы, в которых подавали документы. Когда будет возобновлен прием новых заявок на права, не сообщается.

Также с 25 мая в МВД возобновляют услугу по регистрации оружия. Для всех посетителей действует правило носить защитную маску.

Напомним, Агентство обслуживания МВД Грузии прекратило работу в конце марта в рамках мер по предотвращению эпидемии коронавируса. С 18 мая ведомство стало поэтапно возобновлять предоставление услуг.

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