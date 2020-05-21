Москва, , 15:32 — REGNUM Для того, чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо знать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идет на спад, хватит ли региональному здравоохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь и, наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследитьход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации? Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова Олег Карпов:

«Главный принцип — забота о здоровье наших граждан на всех этапах их повседневной жизни и получении медицинской помощи, в плане их безопасности. К примеру, при обеспечении доступности той же плановой помощи… Говорю об этом со всем пониманием руководителя крупного многопрофильного центра.

Для того, чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо понимать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идёт на спад, хватит ли региональному здравохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь, и наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследить ход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации?

Для ответа на эти три вопроса и введены три критерия для принятия решения о снятии ограничений: темп прироста числа выявленных случаев коронавируса, свободный коечный фонд, охват тестирования. Причём для подсчета всех этих трёх критериев не нужны сложные формулы, все они выражаются простыми числами, и понятны не только губернатору или профессиональному медику, но и любому человеку.

Стабильное падение темпа прироста заболевших — самый надёжный признак затухания эпидемии в регионе. Кроме того, эти цифры позволяют понять, не привели ли предыдущие послабления в карантинном режиме к новой вспышке заболевания. Тенденция к снижению должна быть устойчивой и однозначный.

Свободный коечный фонд — запас прочности региональной медицины, возможность госпитализации всех тяжело перенёсших болезнь. Фактически, это самое главное условие спасения человеческих жизней.

Охват тестирования дает необходимую информацию для борьбы с вирусом. Мы контролируем распространение болезни в каждый момент, чётко фиксируем снижение числа заболевших, что не происходит никаких новых вспышек эпидемии. Сегодня в России работает одна из самых массовых и надёжных систем тестирования населения в мире. Когда все эти критерии соблюдены, появляется возможность перехода к следующим, более мягким этапам карантинных ограничений.

Эти три этапа очень похожи на те, что сегодня практикуют весь мир, они логичны и понятны. Задача на каждом этапе — соблюсти баланс между естественными желаниями людей (потребности в бытовом комфорте, образовании и работе) и строгими требованиями санитарной безопасности, чтобы эпидемия не вернулась опять».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 мая 85 регионах России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 92 681 человек.

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